Portugalczycy żartują z Kuleszy. Wpadka odbiła się szerokim echem

Zatrudnienie Fernando Santosa to spory sukces Cezarego Kuleszy, któremu udało się ściągnąć do Polski trenera z wysokiej półki, uznanego za granicą, byłego mistrza Europy. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zaliczył jednak sporą wpadkę na prezentacji, myląc imię nowego szkoleniowca "Biało-Czerwonych". Zebrał za to spore cięgi od polskich internautów. Wieść o wpadce dotarła również do portugalskich mediów.