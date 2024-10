Porażka z Portugalią przyniosła złe wieści przed mundialem. To już niemal niemożliwe

Bieżącą edycję Ligi Narodów Polacy zaczęli bardzo dobrze - od zwycięstwa ze Szkocją w Glasgow. Po tamtym spotkaniu ich szanse na dołączenie do 1. koszyka w losowaniu grup do kwalifikacji mundialu wzrosły aż o 20% i wynosiły 47%. Sytuacja wyglądała bardzo obiecująco.

"Football Meets Data", czyli profil, który na portalu "X" dzieli się najnowszymi danymi dotyczącymi piłki nożnej, podaje, że w tym momencie szanse "Orłów" na 1. koszyk spadły do... zaledwie 13%. Oczywiście, ewentualne zwycięstwo z Chorwacją we wtorek znacznie by je podniosło. Będzie to jednak kolejny mecz z klasowym rywalem, a sytuacja już teraz nie wygląda zbyt obiecująco.