Reprezentacja Polski zaczęła w gruncie rzeczy rywalizację w bieżącej edycji Ligi Narodów UEFA całkiem dobrze, bo od wyszarpanego w ostatnich minutach trwania meczu zwycięstwa 3:2 nad Szkotami. Później jednak "Biało-Czerwoni" nie mieli podobnego szczęścia.

W poprzednią niedzielę podopieczni Michała Probierza ulegli Chorwacji 0:1 i w ten sposób na razie znajdują się na trzecim miejscu w tabeli grupy pierwszej dywizji A. Ta pozycja gwarantuje z kolei jedynie baraż o utrzymanie na najwyższym szczeblu LN, a w dalszej perspektywie ma też znaczenie w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Reklama

Reklama Anglia - Finlandia 2:0. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Liga Narodów UEFA. Porażka z Chorwacją komplikuje Polakom kwestię eliminacji MŚ 2026

Zasady kwalifikacji do mundialu są momentami nieco skomplikowane - wszystko jednak opiera się na dobrze znanym podziale na koszyki przed losowaniem grup i nie ulega wątpliwości, że najlepiej po prostu trafić do koszyka pierwszego, co pozwoli na uniknięcie potencjalnie najsilniejszych rywali.

By jednak dostać się do niego, należy wykorzystać jedną z dwóch możliwości - albo przedrzeć się do ćwierćfinałów Ligi Narodów (do czego Polakom potrzeba co najmniej drugiego miejsca w grupie, w której oprócz Szkocji i Chorwacji jest jeszcze Portugalia), albo mieć wystarczająco wysokie miejsce w rankingu FIFA.

Tutaj zaczynają się schody, bo na ten moment w wirtualnej klasyfikacji Polska notuje spadek o dwa miejsca i jeśli mowa o samych ekipach europejskich, to zajmuje 17. lokatę. Znalezienie się w pierwszym koszyku będzie możliwe tymczasem tylko w przypadku osiągnięcia 12. lub wyższej pozycji. W tej chwili prognozowane zestawienie wygląda następująco: Reklama

Łatwo więc zauważyć, że potencjalnymi rywalami Polaków w eliminacjach MŚ z pierwszego koszyka byliby obecnie Francuzi, Hiszpanie, Anglicy, Belgowie, Holendrzy, Portugalczycy, Włosi, Chorwaci, Niemcy, Szwajcarzy, Duńczycy lub Austriacy - przy czym beneficjentami samego rankingu FIFA byłyby Anglia, Belgia, Szwajcaria i Austria.

Liga Narodów UEFA. Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski?

Najlepiej by więc było ominąć takich oponentów, ale do tego potrzeba bez dwóch zdań ponownego wejścia na zwycięską ścieżkę. Reprezentacja Polski swoje kolejne mecze w Lidze Narodów rozegra 12 i 15 października - jej rywalami będzie kolejno Portugalia oraz Chorwacja, a do potyczek dojdzie na PGE Narodowym w Warszawie.

Michał Probierz / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Puchar mistrzostw świata / Yuki IWAMURA / AFP / AFP