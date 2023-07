Cała sprawa wybuchła kilka dni temu, po tym jak Szymon Jadczak opublikował materiał, w którym poinformował o obecności Mirosława Stasiaka w samolocie lecącym do Kiszyniowa . Stasiak to osoba prawomocnie skazana łącznie za kilkadziesiąt czynów korupcyjnych, swego czasu dożywotnio zdyskwalifikowana z jakiejkolwiek działalności związanej z PZPN i polską piłką. To nie przeszkodziło mu jednak w towarzyszeniu najważniejszej drużynie w kraju w trakcie wyjazdu na ważny mecz eliminacji mistrzostw Europy.