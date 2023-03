- Patrik wciąż boryka się z problemami, które nie pozwalają mu trenować. Nadal odczuwa ból. Okazało się, że nie może pojechać z nami do Budapesztu - poinformował w rozmowie z niemieckimi mediami Simon Rolfes , dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen .

To fatalna informacja dla selekcjonera reprezentacji Czech , Jaroslava Šilhavego . Jego drużyna zagra 24 marca z Polską w eliminacjach Euro 2024. Dla obu ekip będzie to inauguracja kampanii o prawo gry w kontynentalnym czempionacie .

Schick to obecnie największa gwiazda czeskiej kadry. W finałach Euro 2020 zdobył pięć bramek. Równie skuteczny w tamtym turnieju był jeszcze tylko Cristiano Ronaldo , ale to trafienie Czecha - z meczu ze Szkocją - wybrano najładniejszym golem imprezy .

Patrik Schick kontuzjowany. Czy zdąży na mecz z Polską w el. Euro 2024?

27-letni napastnik zmaga się obecnie z urazem pachwiny. W tym sezonie opuścił z tego powodu już 11 spotkań. Klubowi medycy zapewniają, że nie jest potrzebna interwencja chirurgiczna , co wydłużyłoby okres rekonwalescencji o kolejne tygodnie, jeśli nie miesiące.

- Nadal mamy nadzieję, że uda nam się to opanować leczeniem zachowawczym. Nie jest to kontuzja, z której wychodzi się szybko. Musimy być pewni, że sprawy idą we właściwym kierunku - tłumaczy Rolfes.