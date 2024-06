Pomocnik kadry zwrócił się do kibiców. Piękne słowa reprezentanta Polski

- Od momentu, gdy wyjeżdżaliśmy z Polski, to czuliśmy wsparcie kibiców. Po przyjeździe do hotelu czekała na nas cała rzesza kibiców. Dziś też będą pełne trybuny podczas treningu - dodał.

Reprezentacja Polski. Bartosz Slisz: Rywalizacja jest bardzo duża

- Może nie tyle czuję się pewniakiem do składu, ale czuję się pewny siebie. Mam zbudowaną pewność siebie i wiem, że co by się nie działo, jestem gotowy. Wybory trenera to druga rzecz. Jeśli trener na mnie postawi, to mam poczucie, że dam z siebie wszystko - odpowiedział.