Euro 2024. Polska - Austria: Lewandowski wraca do zdrowia, kluczem do triumfu... Piotr Zieliński?

"Oczy wszystkich w Polsce zwrócone są na Roberta Lewandowskiego " - pisze w swym artykule Jaime Rincon odnosząc się do faktu, iż " Lewy " walczył ostatnio z kontuzją, która wykluczyła go ze zmagań z "Oranje". Jak jednak zauważa, informacje odnośnie stanu zdrowia napastnika zdają się być coraz lepsze.

"Trudno byłoby uwierzyć, by tak ważny dla Polaków zawodnik nie zrobił wszystkiego, by być w Berlinie" - dodano w tekście. Jednocześnie w swoistym podsumowaniu meczowej zapowiedzi... pominięto "RL9" i wskazano na zupełnie inny czynnik, który do pewnego stopnia jest też ostrzeżeniem dla "Biało-Czerwonych". Mowa o "pojedynku" między Piotrem Zielińskim i Marcelem Sabitzerem.