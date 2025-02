Polski piłkarz "wypisał się z reprezentacji". To koniec, Tomasz Hajto bezlitosny

Reprezentant Polski zaskoczył niemal wszystkich. Gdy selekcjoner Michał Probierz nie zamykał przed nim drzwi do drużyny narodowej, Mateusz Bogusz podjął zupełnie niepopularną decyzję. Odchodząc z MLS i Stanów Zjednoczonych nie wrócił do Europy, ale obrał kierunek na... Meksyk. Młody, 23-letni piłkarz, postanowił kontynuować karierę w zespole Cruz Azul. Jeśli ofensywny pomocnik liczy się ze zdaniem takich ekspertów, jak Tomasz Hajto, to swoją decyzją zamknął sobie drzwi do kadry. Co dokładnie powiedział ekspert Polsatu Sport?