Polski bramkarz wyczynia cuda. Jest najlepszy w Europie

Od początku sezonu Marcin Bułka cieszy się zaufaniem trenera OGC Nice Francesco Farioliego i na razie jest to strzał w dziesiątkę włoskiego szkoleniowca. Polak zagrał we wszystkich 11 spotkaniach ligowych i wpuścił w nich zaledwie cztery bramki. Bułka dał się pokonać tylko piłkarzom Lille, Lorient oraz dwukrotnie Paris Saint-Germain, ale mimo to jego ekipa pokonała finansowych gigantów 3:2.