Polski bohater weekendu zdradza. Michał Probierz mu pogratulował. To wielka zmiana

Polski bohater weekendu jeśli chodzi o piłkę nożną, może być tylko jeden. Mowa o Marcinie Bułce, który prawdopodobnie zagrał mecz życia przeciwko AS Monaco, gdy obronił dwa rzuty karne. Trudno przewidzieć, aby którykolwiek z piłkarzy był w stanie przebić wyczyn bramkarza. Na pewno grę Bułki docenił Michał Probierz. Golkiper w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że selekcjoner pogratulował mu występu. To wielka zmiana w kontekście tego, co było za Fernando Santosa.