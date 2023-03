Polski bohater "cichy w eterze, głośny na boisku". Eksperci się rozpływają

Polska - Albania. Dziennikarze i komentatorzy rozpływają się nad Karolem Świderskim

Ciekawie dotychczasowe wyczyny Świderskiego w kadrze podsumował Mateusz Ligęza z Radia Zet. "Świderski zawsze daje jakość. Zero gry na alibi. Ambicja. Walka. I jakość, którą prawie zawsze potwierdza jakimś stemplem. Nie zawiódł żadnego selekcjonera. Na tle innych wielkich "nazwisk" to on powinien być ulubieńcem trybun. Może cichy w eterze, za to głośny na boisku" - opisał reprezentanta Polski.

"Świderski to jest piłkarz, którego nie da się nie cenić. Aktywny, pokazuje się do grania, daje radę z presją, ma czutkę i bronią go liczby. Z kimś takim jak on każdemu napastnikowi w naszej kadrze grałoby się dobrze" - przekonywał z kolei Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal Plus.