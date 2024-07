Polski 21-latek celem numer jeden dla Hiszpanów. Padła konkretna kwota

Jakub Kałuziński ma za sobą przełomowy rok. Pokazał się z bardzo dobrej strony w tureckiej lidze, co ostatecznie zaowocowało zwróceniem na niego uwagi przez Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał go nawet awaryjnie na czerwcowe zgrupowanie, w trakcie którego 21-latek zanotował debiut. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec istotnych wieści na jego temat. Według informacji dziennikarzy portalu Meczyki.pl, Polak może tego lata przenieść się do La Ligi.