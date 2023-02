Reprezentacja Polski do lat 21 poznała swoich rywali w eliminacjach mistrzostw Europy, które odbędą się w 2025 roku na Słowacji. Podopieczni Michała Probierza zagrają z Niemcami czy Izraelem - to właśnie te drużyny pozbawiły awansu zespołu Macieja Stolarczyka na EURO 2023. Nadchodzi więc okazja do rewanżu.