Polska zagra przed mundialem z latynoskim rywalem. Czterej kandydaci

Liga Narodów Polska rozpoczyna bitwę o reprezentanta. Rywalem - Stany Zjednoczone

Poza nimi Polska pod wodzą trenera Czesława Michniewicza zmierzy się także z Arabią Saudyjską. Czasu na przygotowanie się do tych mundialowych gier nie ma wiele, ale wiadomo już, że uda się zorganizować reprezentacji jeden mecz towarzyski. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Poszły z naszej strony zapytania m.in. do Brazylii, Kolumbii i Chile. Z Brazylią, pomijając już kwestie finansowe, jest pewien kłopot. Chodzi o terminy przed mundialem, oni zaczynają turniej później niż my. Poza tym drużynom z tak dalekiego kontynentu nie uśmiecha się za bardzo granie w Polsce przed mundialem. Dla nich to trochę nie po drodze - powiedział Jakub Kwiatkowski, który jest również team menedżerem reprezentacji narodowej.

Rywalem Polski ma być któraś z ekip latynoamerykańskich, co ma ich przygotować do starć z Meksykiem i Argentyną. W grę wchodzą czterej przeciwnicy - to Chile, Peru, Kolumbia albo Kostaryka. Gdyby doszło do ponownego starcia z Chilijczykami, mielibyśmy powtórkę sprzed czterech lat. Wtedy trener Adam Nawałka także jechał na rosyjski mundial po towarzyskim meczu z Chile, które rozegrane zostało w Poznaniu. Zespół chilijski nie zakwalifikował się wtedy na mistrzostwa świata, a Polsce stawił twardy opór. Ledwo udało się zremisować 2-2, a na samym mundialu biało-czerwoni starli się z Kolumbią i zostali przez nią zdemolowani 0-3.

Mundial 2022. Polska znowu zagra z Chile?

Teraz Chile także na mundial nie jedzie, nie zakwalifikowała się tam także Kolumbia. Peru i Kostaryka czekają jeszcze baraże - Peruwiańczycy zmierzą się w nich ze zwycięzcą azjatyckiej dogrywki między Emiratami Arabskimi a Australią, natomiast Kostaryka pojedynkuje się z Nową Zelandią. Te mecze w czerwcu, zatem przed mundialem będziemy już wiedzieli, czy ekipy te zagrają na mistrzostwach świata, czy nie.

- Jeżeli chodzi o Chile, to uważam, że byłoby idealne pod kątem naszego meczu z Meksykiem na mundialu. To podobny styl gry - podkreślił selekcjoner

Czesław Michniewicz miał dotąd okazję rozegrać tylko jeden mecz towarzyski - przed barażem ze Szwecją zagrał przeciw Szkocji.