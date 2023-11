Polska z bezpośrednim awansem na Euro? Raczej nic z tego. Wystarczy spojrzeć na to

Dziewięć drużyn ma już pewny udział w przyszłorocznych finałach ME . Grupę tę tworzą Niemcy (gospodarz), Anglia , Austria , Belgia , Francja , Hiszpania , Portugalia , Szkocja i Turcja . Czy znajdą się w tym gronie również Polacy? Wierzymy, że tak. Ale wiele wskazuje na to, że udziału w barażach trudno będzie uniknąć .

By przedłużyć marzenia o bezpośrednim awansie z grupy, "Biało-Czerwoni" muszą wygrać na PGE Narodowym z Czechami . Ale to niejedyny warunek powodzenia. Kluczową rolę odegra kadra Mołdawii , która najpierw nie może pokonać Albańczyków , a potem musi urwać punkty naszym sąsiadom z południa .

Finisz eliminacji Euro 2024. "Biało-Czerwoni" skazani na baraże?

Nasz los zależy więc nie tylko od nas. To sprawia, że prawdopodobieństwo bezpośredniego awansu do Euro 2024 jest niskie . Wynosi dokładnie 6 proc. To wyliczenia renomowanej grupy statystyków obsługującej na platformie X profil Gracenote Live .

- Nie myślę o tym, ile dokładnie szans mamy w tej chwili na awans - oznajmił na poniedziałkowej konferencji prasowej Robert Lewandowski. - Najważniejsze, żeby wygrać teraz z Czechami. Potem zobaczymy, co nam to zwycięstwo da przy odrobinie szczęścia. Jeśli niewiele, to ta wygrana i tak będzie miała znaczenie. Jakie konkretnie? Nie chcę tego nazywać nowym otwarciem, ale po zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć: idziemy do przodu! To będzie znak, że wracamy na właściwą ścieżkę, a morale zespołu rośnie.