Polska wygrała ze Szkocją, ale..." Szkoda strzępić języka"

Reprezentacja Polski rozpoczęła walkę w Lidze Narodów od trudnego wyjazdu do Szkocji. Biało-Czerwoni mieli zaprezentować ofensywny futbol i każdy punkt zdobyty na wyspach byłby tu pewnie traktowany w kategorii sukcesu. Po pierwszej połowie drużyna Michała Probierza prowadziła 2:0, ale grą nie porywała. Po przerwie Szkoci odrobili straty i doprowadzili do remisu. W doliczonym czasie gry gola na 3:2 strzelił Nicola Zalewski i Polska wygrała. Mimo tego pochwał brak. "Wygrać po takiej grze to sztuka" - stwierdził Rafał Wolski.