Polska wygrała z Wyspami Owczymi. "70 minut to było walenie głową w mur"

Do spotkania z Wyspami Owczymi "Biało-Czerwoni" przystępowali więc z przedostatniego miejsca w grupie . Przed czwartkowym meczem mówiło się o możliwym bojkocie ze strony kibiców, ale PGE Narodowy się jednak zapełnił .

"Wiedzieliśmy, że mamy jeden cel do zrealizowania. To było zwycięstwo. Pierwsze 70 minut wyglądało, jak walenie głową w mur, ale tak zagrały Wyspy Owcze, stając dziewięcioma zawodnikami blokiem w dwóch liniach, bronili się dosyć głęboko. Mimo to stwarzaliśmy sytuacje, bo dwie, trzy w pierwszej połowie po dośrodkowaniach. W drugiej połowie brakowało trochę szybszego wykończenia i ostatniego podania. Cieszymy się jednak, że wykonaliśmy plan, bo wiemy, jak ważne spotkanie nasz czeka w Albanii" - mówił Bereszyński na antenie TVP Sport.