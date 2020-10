Dzisiejsza batalia z Italią to nie tylko próba ogrania przez Polskę lidera Ligi Narodów, ale dla Roberta Lewandowskiego szansa rewanżu na Ciro Immobile za to, że ten zgarnął mu sprzed nosa Złotego Buta.

Robert w zeszłym sezonie zdobył wszystkie tytuły indywidualne: króla strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec, Ligi Mistrzów, Napastnik i Piłkarz Roku UEFA.

Jedyny tytuł, jakiego mu zabrakło to właśnie Złoty But, czyli nagroda dla najlepszego strzelca lig Europy. Robert długo prowadził w klasyfikacji i uzbierał 34 gole, co przełożyło się na 68 pkt. Bundesliga zakończyła rozgrywki 2019/2020 i RL9 mógł tylko nasłuchiwać wieści z wciąż grającej Serie A, gdzie Immobile zabrał mu Złotego Buta, dzięki 36 golom, 72 pkt. Dziś mało kto zwraca uwagę, że Polak miał o dwa mecze mniej na poprawianie dorobku strzeleckiego, gdyż Bundesliga składa się z 18 zespołów, a włoska ekstraklasa - z 20.

Jak donoszą nasi przyjaciele z "La Gazzetta dello Sport" trener Roberto Mancini przewidział miejsce w ataku dla Immobile, który będzie miał wsparcie Chiesy i Keana.

Najważniejsze, że ofensywne trio ma olbrzymie wsparcie drugiej linii, w której są zawodnicy świetni technicznie, którzy potrafią odbierać piłkę, ale też dostarczyć ją ofensywie: Verratti, Jorginho i Barella.

U nas skałą bywa nazywany Kami Glik, ale Mancini ma trzy skały: Donnarummę w bramce oraz Bonucciego i Chielliniego przed nim. Jak wyliczył w "Prawdzie Futbolu" Marcin Lepa - felietonista Interii, dziennikarz Polsatu Sport defensywa Włoch grając w tym składzie straciła tylko jedną bramkę w pięciu ostatnich meczach, jakie rozegrali w tym składzie. Mało tego, ekipa Manciniego jest niepokonania w ostatnich 17 meczach!

Jeżeli "Lewy" otrzyma wsparcie na zbliżonym poziomie co Immobile, to powinien sobie poradzić z włoskim snajperem.

Przypuszczalny skład Włochów na mecz z Polską:

4-3-3

Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Verratti, Jorginho, Barella - Chiesa, Immobile, Kean.

Michał Białoński

Zdjęcie Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik na treningu przed meczem z Włochami / Adam Warżawa /PAP



Zdjęcie Ciro Immobile na stadionie Lechii Gdańsk szlifował formę na mecz z Polską / Adam Warżawa / PAP