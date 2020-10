Włosi narzekali na stan murawy w meczu z Polską. Zarządca stadionu Energa w Gdańsku postanowił odnieść się do tych zarzutów.

Stan murawy na stadionie Energa w Gdańsku był szeroko komentowany. Nie były to głosy pozytywne.



Na trawę narzekali Włosi. W tym upatrywali jednego z powodów straty punktów.



Na te zarzuty postanowił odpowiedzieć zarządca gdańskiego stadionu. W oświadczeniu, które wydał, czytamy, że murawa ma być wymieniona jeszcze w październiku.

Oświadczenie w sprawie stanu murawy podczas meczu Polska-Włochy

W odpowiedzi na komentarze i pytania dotyczące stanu murawy podczas meczu Polska - Włochy, który odbył się 11 października 2020 roku na Stadionie Energa Gdańsk informujemy, że operator stadionu podjął odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Murawa, którą mamy obecnie na stadionie pochodzi z plantacji w Holandii i została zaaprobowana przez UEFA. Naszym wieloletnim wykonawcą w zakresie kompleksowej obsługi nawierzchni boiska jest natomiast firma Trawnik Producent. W związku z tym, że stan boiska na ostatnim meczu nie spełnił naszych oczekiwań, wezwaliśmy wykonawcę do przedstawienia planu naprawczego. W efekcie tych działań ustalono, że w bieżącym miesiącu nastąpi wymiana murawy w ramach aktualnie obowiązującej umowy. Ponadto, jesteśmy w kontakcie z ekspertami UEFA, którzy także zaangażują się w konsultacje dotyczące utrzymania murawy w jak najlepszej kondycji.

Chcielibyśmy też zapewnić, że operator dokłada wszelkich starań, by jakość murawy na gdańskim stadionie była na najwyższym, światowym poziomie. Od momentu powstania obiektu, na Stadionie Energa Gdańsk odbyły się już 23 mecze o charakterze międzynarodowym oraz ponad 200 meczów w ramach rozgrywek Ekstraklasy - jesteśmy świadomi, że jakość boiska jest priorytetem przy tego typu wydarzeniach. Zrobimy co w naszej mocy, by podobna sytuacja już się nie powtórzyła.