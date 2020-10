Jerzy Brzęczek podał skład kadry na mecz z Włochami. Nieoczekiwanie bohater spotkania z Finlandią Kamil Grosicki usiadł na ławce. Transmisja meczu Polska - Włochy od 20:45 w Polsacie Sport.

Najważniejszą wiadomością na pewno jest powrót Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium nie zagrał w trzech ostatnich meczach kadry. Dwa z nich były wygrane. We wrześniu w ramach Ligi Narodów Polacy pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-1. Z kolei cztery dni temu w meczu towarzyskim "Biało-Czerwoni" zwyciężyli z Finladnią 5-1. Jedyna porażka miała miejsce we wrześniu. Podopieczni Jerzego Brzęczka przegrali z Holandią 0-1.



"Lewy" ostatni raz zagrał w kadrze 19 listopada 2019 roku. Polska pokonała wtedy Słowenię 3-2 na zakończenie eliminacji do Euro 2020, a kapitan reprezentacji Polski zdobył jedną z bramek.



Powrotu "Lewego" można było się spodziewać. W składzie jest jednak kilka zaskoczeń.

Dziwi przede wszystkim brak Kamila Grosickiego. Piłkarz West Browmich Albion zagrał świetnie przeciwko Finlandii. Był najlepszym piłkarzem na boisku i zdobył hat-tricka. Tym razem jednak Jerzy Brzęczek postanowił posadzić "Grosika" na ławce i wpuścić w drugiej połowie, jako tajną broń na podmęczonych rywali. Na skrzydłach zagrają więc Sebastian Szymański i Kamil Jóźwiak.



W środku pola miejsce wywalczył Jakub Moder. Wśród rezerwowych znajdzie się więc Jacek Góralski.



Zdziwienie wielu budzi fakt, że na ławce rezerwowych usiądzie Wojciech Szczęsny, który zna rywali jak mało kto, poprzez występy w Serie A. Trener Brzęczek z góry jednak zapowiedział rotacje między słupkami i skoro Szczęsny zaczął wrześniowe mecze (bronił w spotkaniu z Holandią, a Fabiański - z Bośnią i Hercegowiną), to październikową kampanię zacznie "Fabian".

Na prawą stronę obrony wróci Tomasz Kędziora. Bartosz Bereszyński ponownie zagra po lewej stronie defensywy. W środku partnerem Kamila Glika będzie Sebastian Walukiewicz. Z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzuje bowiem Jan Bednarek.



Polska: Fabiański - Kędziora, Glik, Walukiewicz, Bereszyński - Szymański, Krychowiak, Klich, Moder, Jóźwiak - Lewandowski



MP