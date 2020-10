- Mecz z Polską będzie dla nas kluczowy i bardzo ważny. Wiem, że na to spotkanie sprzedano osiem tysięcy biletów, obecność kibiców jest dla nas bardzo ważna. Czeka nas bardzo ciężka praca, by powstrzymać Roberta Lewandowskiego. To najlepszy napastnik na świecie, zasłużenie zdobył nagrodę Piłkarza Roku UEFA - powiedział na przedmeczowej konferencji włoski obrońca, Leonardo Bonucci.

W bieżącej edycji Ligi Narodów reprezentacja Włoch jest na razie niepokonana. W dwóch meczach zgromadziła cztery punkty. Polacy mają o punkt mniej.

Polacy spotkali się z Italią dwukrotnie w poprzedniej edycji Ligi Narodów. W selekcjonerskim debiucie Jerzego Brzęczka padł remis 1-1. W rewanżu, w Chorzowie, Włosi okazali się lepsi po bramce w ostatniej minucie gry na 1-0.

- Te mecze nie mają dziś żadnego znaczenia. Spotkamy się jutro z drużyną bardzo doświadczoną, która ma w składzie Milika, Krychowiaka, Lewandowskiego - zaznaczył Bonucci.

W kadrze Polski znajduje się klubowy kolega Bonucciego, Wojciech Szczęsny. Na konferencji przedmeczowej Jerzy Brzęczek wyraźnie zaznaczył, że w spotkaniu z Italią polskiej bramki bronił będzie Łukasz Fabiański.

- Rozmawiałem z Wojciechem Szczęsnym. Był jak zwykle jest bardzo spokojny i pogodny. Jutro będziemy walczyć o wygraną, to będzie dobry mecz - zakończył Bonucci.

Mecz w Polska - Włochy ramach Ligi Narodów zostanie rozegrany w niedzielę, 11 października o godz. 20.45, na gdańskim Stadionie Energa.

Maciej Słomiński, Gdańsk

