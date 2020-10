Po zremisowanym 0-0 meczu Ligi Narodów z Włochami Łukasz Fabiański zapisał się w historii polskiej kadry. Od niedzieli jest rekordzistą pod względem liczby czystych kont w biało-czerwonych barwach.

- Włosi byli drużyną, która częściej utrzymywała się przy piłce i dobrze wyglądała do okolic naszego pola karnego. Wydaje mi się, że defensywa zagrała dobry mecz, nie dopuściliśmy Włochów do klarownych sytuacji. Było to trudne spotkanie, przeciwnik znajdował się w dobrej formie, w końcu to ich 18. mecz bez porażki. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i tak też to wyglądało - mówił po spotkaniu z kadrą Italii Fabiański.

Podopieczni Roberto Manciniego oddali podczas niedzielnego spotkania trzy celne strzały. Mimo to Fabiański nie dał się pokonać, dzięki czemu został rekordzistą pod względem liczby zachowanych czystych kont w historii reprezentacji Polski.

Golkiper West Hamu 26 razy zagrał "na zero z tyłu", dzięki czemu wyprzedził dotychczasowego współlidera Józefa Wandzika - byłego golkipera między innymi: Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze oraz Panathinaikosu Ateny. Co ciekawe, obaj mogą na ten moment po 52 występy w narodowych barwach.

Trzecie miejsce zajmuje Artur Boruc (24 czyste konta), czwarte Jerzy Dudek do spółki z Janem Tomaszewskim (23), a piąta lokata należy na ten moment do Wojciecha Szczęsnego (21).



