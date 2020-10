- Mamy nadzieję, że uraz Roberta Lewandowskiego nie jest poważny i jest to jedynie stłuczenie, a nie skręcenie. Więcej będziemy wiedzieć po diagnozie lekarzy - powiedział po meczu Jerzy Brzęczek. Polski napastnik opuścił boisko z grymasem na twarzy.

Polska zremisowała w meczu z reprezentacją Włoch i jest to bardzo cenny punkt, zwłaszcza, że w poprzednim starciu obu ekip triumfowali "Azzurri".



- Wykreowaliśmy dziś więcej okazji niż miało to miejsce w Chorzowie, do tego grając z rywalem z absolutnej czołówki, który jest świetnie wyszkolony technicznie. Nie było to łatwe spotkanie dla chłopaków i wielkie słowa uznania za ich determinację, nieustępliwość i mądre zachowanie taktyczne. Zostaje trochę niedosyt, ponieważ było kilka sytuacji w końcówce i podczas kontrataków brakowało tego ostatniego podania. Włosi oczywiście też mieli swoje okazje - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek w rozmowie z Polsatem Sport.

Szkoleniowiec Polaków postawił dziś na kilku młodych zawodników, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony.



- Bezsprzecznie Jakub Moder i Sebastian Walukiewicz zagrali dobre spotkanie z renomowanym przeciwnikiem. Sebastian imponował spokojem w rozegraniu i defensywie. Miał dużo odbiorów w pojedynkach bezpośrednich. Moder również rozegrał bardzo dobre spotkanie. Był nieustępliwy w środkowej strefie, grał z wielkim spokojem, rozgrywać jak i odbierał piłki. Szacunek należy się jednak za pracę całej drużyny.

Robert Lewandowski opuścił boisku w 82. minucie meczu. Selekcjoner Brzęczek wytłumaczył powód zmiany napastnika.



- Lewandowski jest najlepszym napastnikiem w Europie. Nie ma się co dziwić, że cały czas byli przy nim, zwłaszcza, że graliśmy z Włochami. Mamy nadzieję, że uraz "Lewego" nie jest poważny i jest to jedynie stłuczenie, a nie skręcenie. Więcej będziemy wiedzieć po diagnozie lekarzy - dodał.

