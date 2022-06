- Są takie dni, gdy moje przygnębienie sięga zenitu. Wydaje mi się, że moja kontuzja nigdy nie zostanie wyleczona, a mój sezon już się skończył. Doskwiera mi też samotność. Zdecydowałem się na sesje z psychologiem, by pomógł mi nie tylko jako piłkarzowi, ale przede wszystkim jako człowiekowi. W ciągu sześciu czy siedmiu lat, odkąd przeszedłem na zawodowstwo, miałem wiele wzlotów i upadków. Walczę o to, by wierzyć w siebie. Boję się stracić piłkę. Boję się chybić. Boję się porażki. Gdy jesteś w futbolu na najwyższym poziomie, nachodzą cię różne myśli.

Jonny Williams w serialu "Sunderland aż po grób"