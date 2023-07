Polska w trudnej sytuacji przed mundialem. Grozi nam grupa śmierci

Na mocy tej decyzji finały mistrzostw świata U-17 nie odbędą się w Peru, jak planowano. Zostało pozbawione tego prawa, ponieważ nie wypełniło zobowiązań dotyczących infrastruktury. Zaskoczeniem jest fakt, że zastąpi je Indonezja i to mimo afer i tragedii z jej udziałem w ostatnim roku.

A nie był to koniec problemów związanych z Indonezją. Wszak w październiku zeszłego roku na stadionie w Malang na Jawie doszło do starć i tragedii, która skutkowała śmiercią ponad 100 osób. Działania służb i policji indonezyjskiej zostały wtedy ostro skrytykowane przez Amnesty International; miały wykazać, że kraj ten nie nadaje się do powierzania mu organizacji dużych imprez sportowych.