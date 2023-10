Polska w finałach Euro 2024? Fantastyczne wieści. Awans bliżej niż się wydawało

Z pięciu dotychczasowych meczów kwalifikacyjnych "Biało-Czerwoni" wygrali tylko dwa. Trzy spotkania zakończyli porażką. Tak się składa, że w komplecie były to potyczki wyjazdowe.

W pokonanym polu zostawiali nad kolejno Czesi, Mołdawianie i Albańczycy. Czy w czwartkowy wieczór ta fatalna passa dobiegnie wreszcie kresu w Thorshavn? Każdy inny wynik niż wygrana z Wyspami Owczymi będzie oznaczał katastrofę. Szczególnie dla debiutującego w roli selekcjonera Michała Probierza.

Aktualna tabela grupy E

Bezpośredni awans uzyskują dwa pierwsze zespoły /

Ostatnie przygotowania stadionu przed meczem Wyspy Owcze – Polska. / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Bezpośredni awans czy jednak baraże? "Biało-Czerwoni" na finiszu el. Euro 2024

Mimo skromnego dorobku misja "Biało-Czerwonych" wciąż może się zakończyć powodzeniem. I wcale nie trzeba cudu, by tak się stało. Lament, jaki podniesiono po wrześniowej porażce 0-2 z Albanią w Tiranie, mocno przesłonił rzeczywisty obraz sytuacji.

Przypomnijmy, że z każdej z 10 grup eliminacyjnych bezpośredni awans do finałów Euro 2024 uzyskują drużyny z dwóch czołowych lokat. Łącznie z gospodarzem imprezy, którym są Niemcy, daje to 21 drużyn. Zostają do obsadzenia trzy wolne miejsca.

Co z zespołami, które w zasadniczej fazie zajmą w grupach miejsca niższe niż drugie? Nie wszystkie wypadają automatycznie z gry. Choć wygląda to na kuriozum, Polacy mogą zapewnić sobie start w przyszłorocznych ME, nawet jeśli... zajmą ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej.

Ścieżką awaryjną pozostaną wówczas baraże. Wezmą w nich udział najwyżej sklasyfikowane zespoły w ostatniej edycji Ligi Narodów. Fakt, że Polacy utrzymali się w dywizji A, nabiera teraz szczególnego znaczenia.

Do dodatkowej rozgrywki przystąpi 12 ekip - po cztery najlepsze z każdej dywizji Ligi Narodów. To oznacza, że stracimy prawo gry w barażach tylko wtedy, jeśli bezpośredniego awansu nie wywalczą (aż) cztery silne zespoły (z dziewięciu) sklasyfikowane w ostatniej edycji LN wyżej od nas. A to mało prawdopodobny scenariusz.

Aktualne miejsce w grupowej tabeli el. Euro 2024

Jak widać, wszystkie interesujące nas drużyny plasują się obecnie na pozycjach gwarantujących bezpośredni awans do finałów ME. To dla "Biało-Czerwonych" bardzo korzystny układ.

Lepszy od Polaków wynik w LN zrobili w ostatniej edycji jeszcze Niemcy, ale jako gospodarz turnieju finałowego nie biorą udziału w tym wyścigu.

Na chwilę obecną naszym najbardziej prawdopodobnym rywalem w fazie play-off pozostaje Estonia, co wynika z ustalonych przez UEFA zasad przydzielania zespołów do poszczególnych ścieżek barażowych.

Podobnie jak w batalii o występ w katarskim mundialu, baraże będą miały fazę półfinałową i finałową. Spotkania zostaną rozegrane 21 i 26 marca 2024 roku (jeden mecz, bez rewanżów).

Jak wyliczył serwis We Global Football, szanse na bezpośredni awans Polski do kontynentalnego czempionatu wynoszą dokładnie 21,48 proc., z kolei na grę w barażach - 78,48 proc.

Tymczasem już po czwartkowym meczu w Thorshavn wybrańcy Michała Probierza mogą się usadowić na pozycji wicelidera grupy E. Żelazne warunki są dwa. Po pierwsze - potyczka z Wyspami Owczymi musi się zakończyć naszym zwycięstwem. Po drugie - w rozgrywanym równolegle meczu w Tiranie reprezentacja Czech nie może zdobyć nawet punktu w starciu z Albanią.

Nie licząc dzisiejszego meczu, na finiszu trwających eliminacji Polska rozegra jeszcze dwie potyczki. Obie na PGE Narodowym w Warszawie - z Mołdawią (15.10) i Czechami (17.11).

Finały Euro 2024 odbędą się na niemieckich stadionach w dniach 14 czerwca - 14 lipca 2024 roku. Mecz otwarcia zaplanowano w Monachium, finał - w Berlinie. Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy.

Michał Probierz / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP

Matty Cash podczas przedmeczowej konferencji prasowej w Thorshavn / Newspix