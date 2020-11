Piotr Zieliński wystąpił w pierwszym składzie reprezentacji Polski w wygranym 2-0 meczu towarzyskim z Ukrainą i zanotował asystę. Po zakończeniu spotkania przed kamerami Polsatu Sport opowiedział o przebytym niedawno zakażeniu koronawirusem, a także skomentował formę naszej kadry.

Zakażenie koronawirusem wykluczyło Zielińskiego z udziału w ostatnim zgrupowaniu. Po powrocie do zdrowia Polak wystąpił już w trzech spotkaniach SSC Napoli i wciąż dochodzi do najwyższej formy.

- Przez 23 dni byłem w domu na kwarantannie. Próbowałem się ruszać, ale gdy chwilę pobiegałem, szybko zaczynałem kaszleć i męczyłem się. Oszczędzałem się. Z meczu na mecz powinno być coraz lepiej - opisał czas walki z infekcją Zieliński. - Po powrocie do klubu niemal od razu wszedłem do treningu z drużyną, więc braki pewnie są. Nie ma pełnej siły w nogach - dodał.

Podczas pobytu w domu piłkarz Napoli oglądał grę swoich kolegów z kadry na ostatnim zgrupowaniu i był zadowolony z tego, co widział.



- Gdy byłem w domu i oglądałem poprzednie mecze czułem dumę, bo kadra grała na odpowiednim poziomie. Pojawili się nowi zawodnicy i rozegrali dobre mecze. Rywalizacja rośnie, trener ma kilka alternatyw na wielu pozycjach - przyznał Zieliński.

Czy 26-latka zobaczymy podczas najbliższego meczu Ligi Narodów z Włochami?



- To pytanie trzeba skierować do selekcjonera. Ja mam nadzieję, że zagram. To dla mnie i chłopaków występujących w Serie A wyjątkowy mecz. Od dawna mieszkam we Włoszech, dobrze się tam czuję i znam ich reprezentacje - dopowiedział "Zielu".

Na koniec nasz pomocnik opowiedział o założeniach, które miał wypełniać podczas meczu.



- Założenia były takie, żebym był z boku przy rozegraniu, ale szukał sobie miejsca miedzy strefami i schodził do środka. Momentami wyglądało to dobrze, czasami brakowało dogrania do mnie, ale generalnie było okej - stwierdził Zieliński.



