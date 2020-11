Łukasz Skorupski zachował czyste konto w spotkaniu z Ukrainą (2-0), dzięki czemu przerwał fatalną passę meczów ze straconym golem. Wcześniej kapitulował przynajmniej raz w każdym z... 40 kolejnych spotkań.

Choć Łukasz Skorupski regularnie jest powoływany na zgrupowania reprezentacji Polski przez Jerzego Brzęczka, a wcześniej także przez Adama Nawałkę, to w narodowych barwach rozegrał dopiero czwarte spotkanie.

Po raz pierwszy w reprezentacji Polski zachował też czyste konto. To może cieszyć go tym bardziej, że jego Bologna w ostatnim czasie również nie radziła sobie najlepiej w defensywie. Skorupski po raz ostatni mecz bez straty gola zaliczył blisko 14 miesięcy temu, a passa kolejnych spotkań ze straconym golem urosła aż do 40!



Na szczęście golkiper przełamał złą serię bardzo udanym występem i pokazał, że zamierza walczyć z Bartłomiejem Drągowskim o miano golkipera numer trzy w polskiej kadrze.



Skorupski w meczu z Ukrainą kilkukrotnie bardzo pewnie interweniował. Pomogło mu także szczęście - jeszcze w pierwszej połowie Andrij Jarmołenko nie wykorzystał rzutu karnego, strzelając w słupek bramki.

