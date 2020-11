Młodzieżowa reprezentacja Polski pokonała Łotwę 3-1 w ostatnim meczu eliminacji Euro U21. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie i zachowali szanse na awans. Ale zależy on od wyników w innych grupach.

10. kolejka Euro U21 - eliminacje

2020-11-17 17:30 | Stadion: Stadion Miejski Widzewa Łódź | Arbiter: Dragan Petrović Polska U-21 Łotwa U-21 3 1 DO PRZERWY 0-0 B. Białek 48' J. Kiwior 61' P. Klimala 71' M. Regža 89'

W pierwszej połowie Polacy grali bardzo słabo. Mieli sporo strat. Mimo, że częściej gościli na połowie rywali, to nie potrafili zagrozić bramce.



Łotysze z kolei zagrali bardzo mądrze. Nie dawali "Biało-Czerwonym" miejsca na rozegranie piłki, a po odbiorze szybko przedostawali się pod bramkę. W ten sposób mogli zdobyć dwie bramki. Jednak przy strzałach Maksimsa Tonisevsa i Dmitrijsa Zelenkovsa na posterunku był Radosław Majecki.

W drugich 45 minutach podopieczni Macieja Stolarczyka zagrali dużo lepiej. Świetnie zaczęli i już dwie minuty po wznowieniu gry objęli prowadzenie. Piękną przewrotką popisał się Bartosz Białek i nie dał szans bramkarzowi.



Polacy kompletnie zdominowali wydarzenia na boisku i po godzinie gry podwyższyli prowadzenie za sprawą Jakuba Kiwiora, który trafił głową, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Na tym się jednak nie skończyło. Na 20 minut przed końcem podstawowego czasu gry trzecią bramkę zdobył Patryk Klimala.



"Biało-Czerwoni" kontrolowali wydarzenia na boisku i wydawało się, że skończą mecz z czystym kontem. W końcówce jednak zgubili koncentrację i błąd defensywy wykorzystał Marko Regza.



To było wszystko, na co stać było Łotyszy. Polacy z kolei dopisali trzy punkty i z 20. "oczkami" zajęli drugie miejsce w swojej grupie. Mają jeszcze szanse na awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy, ale zależy to od wyników innych spotkań.

Trener Maciej Stolarczyk po meczu:



"Choć Łotwa jest ostatnia w grupie, wiedzieliśmy, że dobrze broni i to się potwierdziło w pierwszej połowie, kiedy bardzo utrudniali nam realizację założeń. Po przerwie przyspieszyliśmy pod polem karnym rywala, czego efektem były gole. W końcówce zabrakło nam konsekwencji, ale najważniejsze było zwycięstwo. Wygraliśmy, więc cel na to spotkanie zostało spełniony. Musimy czekać na to, co się wydarzy. Są dwa scenariusze, co dalej. Jeśli nie uda się awansować, będę przygotowywał zespół do kolejnych eliminacji" - powiedział szkoleniowiec.

MP

El. MME: wyniki i tabele grup



"Polska" grupa eliminacji ME U-21 Kraj Mecze Punkty Bramki 1. Rosja U-21 10 23 22-4 2. Polska U-21 10 20 19-8 3. Bułgaria U-21 10 18 14-5 4. Serbia U-21 10 12 12-9 5. Estonia U-21 10 5 3-34 6. Łotwa U-21 10 4 7-17

3 1 Polska U-21 Łotwa U-21 Majecki Gumny Kiwior Piątkowski Puchacz Bogusz Dziczek Kowalczyk Marchwiński Skóraś Białek Kudrjavcevs Balodis Litvinskis Minkevičs Sprūds Veips Grīnbergs Liepa Zelenkovs Regža Toņiševs SKŁADY Polska U-21 Łotwa U-21 Radosław Majecki Vjačeslavs Kudrjavcevs Robert Gumny Daniels Balodis 61′ 61′ Jakub Piotr Kiwior Dmitrijs Litvinskis Kamil Piątkowski 27′ 27′ Ivo Minkevičs Tymoteusz Puchacz 90′ 90′ Dāvis Sprūds Mateusz Piotr Bogusz 71′ 71′ Roberts Veips 16′ 16′ Patryk Dziczek 71′ 71′ Jānis Grīnbergs 62′ 62′ Sebastian Kowalczyk 67′ 67′ 75′ 75′ Kristaps Liepa 52′ 52′ 86′ 86′ Filip Marchwiński 65′ 65′ Dmitrijs Zelenkovs 80′ 80′ Michał Skóraś 89′ 89′ Marko Regža 48′ 48′ 62′ 62′ Bartosz Białek 65′ 65′ Maksims Toņiševs REZERWOWI Marcel Laurenz Lotka Nils Toms Puriņš Marcin Grabowski 71′ 71′ Emīls Birka Ariel Mosór Roberts Ķipsts Przemysław Wiśniewski Kristers Čudars 86′ 86′ Szymon Czyż 71′ 71′ Eduards Daskevics Kacper Smolinski 65′ 65′ Kristers Lūsiņš 62′ 62′ 71′ 71′ Patryk Klimala 75′ 75′ Rihards Ozoliņš 62′ 62′ Dawid Kurminowski 65′ 65′ Daniils Skopenko 80′ 80′ Patryk Szysz Renārs Varslavāns