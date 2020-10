Młodzieżowa reprezentacja Polski tylko zremisowała 1-1 z Bułgarią i jej szanse na awans na Euro U-21 zmalały do minimum. Wiele wskazuje jednak to, że w ostatniej akcji spotkania sędzia pozbawił "Biało-Czerwonych" doskonałej okazji do zdobycia bramki.

Spotkanie zakończyło się remisem, z którego żadna z drużyn nie jest zadowolona. Bułgarzy praktycznie stracili szansę, by wyprzedzić "Biało-Czerwonych" w tabeli, a Polacy skomplikowali swoją sytuację.

Podopieczni Czesława Michniewicza zajmują drugie miejsce w tabeli i mają do rozegrania ostatni mecz z Łotwą. Awans na turniej wywalczy pięć najlepszych zespołów z drugich miejsc, ale bilans Polaków raczej nie nastraja optymistycznie. "Biało-Czerwoni" muszą liczyć, że potkną się właściwie wszyscy konkurenci do awansu.

Zupełnie inaczej byłoby w przypadku wczorajszej wygranej. Polacy nie dali jednak rady Bułgarom, choć wielu komentatorów jest zdania, że w jednej z ostatnich akcji sędzia niesłusznie pozbawił Polski stuprocentowej sytuacji.

Mowa o akcji z doliczonego czasu gry, gdy Tymoteusz Puchacz zagrał prostopadłą piłkę do Pawła Tomczyka, który wraz z kolegą znalazł się w sytuacji dwóch na bramkarza. Niestety, sędzia odgwizdał spalonego...

Sytuacja szybko stała się przedmiotem analizy i komentujący są zgodni - sędzia podjął błędną decyzję. Tomczyk był ustawiony za jednym z bułgarskich obrońców i akcja została przerwana niesłusznie.



Polacy mogą tylko żałować, że w rozgrywkach eliminacji Euro U-21 nie ma wprowadzonego systemu VAR...

