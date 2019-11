- Maciej Rybus opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski - poinformował Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska kontynuuje zwycięską passę! Wygrana z Izraelem. Wideo INTERIA.TV

Grupa G el. Euro 2020 - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

- Uraz mięśniowy, którego doznał przed ostatnim meczem ligowym, wyeliminował go z udziału również w drugim meczu eliminacyjnym ze Słowenią - poinformował Kwiatkowski.

Jak podał rzecznik PZPN-u, terapia zastosowana przez lekarza podczas zgrupowania reprezentacji przyniosła szybkie efekty, ale zabrakło kilku dni, aby Rybus mógł zagrać.

- W związku z tym zawodnik wrócił do klubu, aby kontynuować stopniowy powrót do pełnego treningu - poinformował Kwiatkowski.

"Biało-Czerwoni" już wcześniej awansowali na mistrzostwa Europy. W sobotę pokonali na wyjeździe Izrael 2-1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie G eliminacji.



We wtorek nasz zespół czeka ostatni mecz eliminacji - ze Słowenią na PGE Narodowym (godz. 20:45). Dla Orłów będzie to okazja do rewanżu za porażkę 0-2 na wyjeździe.



Zdjęcie Maciej Rybus / AFP