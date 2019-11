Problem murawy na PGE Narodowy jest stary jak ten stadion, ale reprezentanci Polski mają już dość! - Szczęście, że nikt nie nabawił się poważnej kontuzji - w taki sposób Robert Lewandowski podsumował fatalny stan murawy na PGE Narodowym.

Nawierzchnia na PGE Narodowym od miesięcy pozostawia wiele do życzenia. Wydaje się, że podczas meczu ze Słowenią było jednak jeszcze gorzej.



- Każdy widział, jaka był murawa. Piasek na pewno nie pomagał, ale utrudniał. Trochę też się ślizgaliśmy. Szczęście, że nikt nie złapał poważnej kontuzji - podkreślał Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski dodał, że problemem jest nie tylko obawa przed kontuzjami, ale również regeneracja po grze na tak trudnej nawierzchni.



- Naprawdę mięśnie odczuwają to na drugi dzień, bo to jest inny ruch. Ciało nie jet przyzwyczajone do takiego boiska - nie ma wątpliwości Lewandowski.



Murawa na PGE Narodowym to jednak stary problem. Zdarzało się, że farbowała zawodników na zielono, a także niemal odpadała płachtami. Tym razem było na niej wiele piasku, a mimo tego zawodnicy ślizgali się. Dlatego reprezentanci liczą, że zanim wrócą na stadion w marcu 2020 r., trawa przejdzie gruntowną renowację.



- Mam nadzieję, ze nie tylko Stadion Narodowy, ale też rząd czy Polski Związek Piłki Nożnej siądą do rozmów i znajdą rozwiązanie, by murawa była dużo lepsza, bo wiadomo, że nie od dziś jest z nią problem - zaznacza Lewandowski.





Z Warszawy Piotr Jawor