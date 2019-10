Młodzieżowa reprezentacja Polski walczy o awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2021 roku na Węgrzech i Słowenii. Śledź z Interią przebieg meczu naszych piłkarzy z Serbią!

Polacy są liderami swojej grupy. W trzech meczach odnieśli dwa zwycięstwa i raz zremisowali. Na inaugurację eliminacji pokonali 1-0 Łotwę, po bramce Patryka Klimali. Później zwyciężyli w spotkaniu z Estonią 4-0, a cztery dni temu, w dramatycznych okolicznościach, podzielili się punktami z Rosją. "Biało-czerwoni" prowadzili 2-1, ale w doliczonym czasie stracili bramkę.

Serbowie zajmują trzecie miejsce. Tracą trzy "oczka" do kadry Czesława Michniewicza. Przegrali 0-1 z Rosją, nieoczekiwanie tylko zremisowali z Łotwą 1-1, a trzy dni temu odnieśli jedyne zwycięstwo, 1-0 z Bułgarią.

Pierwsze minuty należały do Serbów. Szukali oni luk w naszej defensywie, grając prostopadłe piłki. Lepszą sytuację mieli jednak Polacy. Z daleka uderzał Mateusz Bogusz, ale na posterunku był Marko Ilić. Chwilę później zrobiło się groźnie pod bramką "Biało-czerwonych". Jan Sobociński podawał do Patryka Dziczka, który naciskany przez dwóch rywali stracił piłkę w okolicach własnego pola karnego. Serbowie jednak nie zdołali dojść do futbolówki.



Na początku meczu więcej z gry mieli Serbowie. W dziewiątej minucue, po dograniu z lewej strony, piętą uderzał Ivan Ilić. Strzał był jednak zbyt lekki, żeby zaskoczyć Kamila Grabarę. Polacy jednak nie zamierzali odpuszczać i wyprowadzili groźną kontrę. W polu karnym dobrze odnalazł się Kamil Jóźwiak, ale tuż przed uderzeniem piłkę wybił mu jeden z obrońców.



Po kwadransie gry, podopieczni Czesława Michniewicza mieli dobry okres, ale w poczynaniach ofensywnych "Biało-Czerwonych" brakowało precyzji. W 23. minucie Polacy mieli bardzo dobrą sytuację. Lewą stroną przedarł się Jóźwiak i wrzucił na głowę Patryka Klimali. Piłkarz Jagiellonii Białystok był jednak pod piłką i fatalnie przestrzelił, mimo że znajdował się tuż przed bramką.

Polska - Serbia 0-0 - trwa I połowa



Polska: Grabara - Gumny, Sobociński, Walukiewicz, Pestka - Listkowski, Fila, Dziczek - Bogusz, Klimala, Jóźwiak

Serbia: M. Ilić - Nisić, Masović, Pavlović, Kamenović - I. Ilić, Petrović, L. Ilić - Adzić, Joveljić, Stuparević