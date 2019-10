Tworzy się drużyna. Łatwiej budować zespół, kiedy się wygrywa - powiedział po wygranej z Serbią 1-0 w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy trener polskiej reprezentacji U-21 Czesław Michniewicz.

To było trzecie zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w kwalifikacjach do turnieju finałowego, który w 2021 roku odbędzie się w Słowenii i na Węgrzech. Dzięki wygranej w Łodzi po golu Mateusza Bogusza podopieczni Michniewicza przewodzą w tabeli gr. 5.

Opiekun "Biało-Czerwonych" ocenił, że spotkanie z Serbią było bardzo trudne, a kluczem do zdobycia trzech punktów okazała się koncentracja i realizacja planu.

"Były różne momenty w tym meczu, ale nie brakowało też takich, w których byliśmy lepszym zespołem i mieliśmy swoje sytuacje. Graliśmy w określony sposób, świadomie oddaliśmy przedpole przeciwnikowi, po to, żeby nie dać się skarcić, jak Bułgaria. Staraliśmy się odbierać piłkę trochę niżej, co stwarzało nam okazję do kontrataków" - mówił Michniewicz.

W październikowych spotkaniach młodzieżowa reprezentacja Polski zdobyła cztery punkty, w piątek zremisowała w Jekaterynburgu z Rosją 2-2. "Przed tymi meczami zakładałem, żeby przede wszystkim było widać, co chcemy robić na boisku. Myślę, że przeciwko Serbii i Rosji było widać, w jakich sposób chcemy budować akcje, w jaki bronić, wykorzystywać swoje atuty" - tłumaczył szkoleniowiec.

Michniewicz zwracał uwagę, że młodzieżowa kadra zmieniła się po czerwcowych mistrzostwach Europy we Włoszech i San Marino. Doszło do niej m.in. kilku reprezentantów, którzy występowali rozgrywanych w kraju mistrzostwach świata do lat 20.

"Jesteśmy młodą reprezentacją. Po mistrzostwach Europy zostało niewielu zawodników, a część grała w pierwszej kadrze. Cieszę się, że tam dostają swoje szanse. Musieliśmy jednak włożyć więcej pracy i energii, żeby tę drużynę zbudować. Brak czasu bardzo nam doskwierał. Dziś jesteśmy już po drugim zgrupowaniu. Chłopcy coraz lepiej się rozumieją, tworzy się drużyna, a najłatwiej budować zespół, kiedy się wygrywa" - zaznaczył opiekun biało-czerwonych.

W jego opinii młodzieżowa kadra kreuje też nowych liderów. Wśród nich wymienił 18-letniego Bogusza, który - jak podkreślił Michniewicz - zagrał bardzo dobrze przeciwko Estonii (4-0) i Rosji, a we wtorek zdobył zwycięskiego gola.

"Trzeba podkreślić, że to jest chłopiec trzy lata młodszy. Bogusz jest na podobnym poziomie jak Sebastian Szymański, kiedy trafiał do naszej kadry. Dodatkowo ma mocniejszą budowę i jemu też życzę, by tak jak dziś Sebastian ocierał się o pierwszą reprezentację. To wcale nie jest wykluczone, bo ma ogromny potencjał i talent" - ocenił 49-letni trener.

W kolejnym spotkaniu eliminacji MME 2021 Polacy zagrają 15 listopada na wyjeździe z Bułgarią.

autor: Bartłomiej Pawlak

Polska - Serbia 1-0 (0-0)

Bramka - 1-0 Bogusz (79.)



Polska: Grabara - Gumny, Sobociński, Walukiewicz, Pestka - Listkowski (74. Płacheta), Fila, Dziczek - Bogusz (86. Wiśniewski), Klimala (90.+3 Tomczyk), Jóźwiak.

Serbia: M. Ilić - Nisić (60. Sehović), Masović, Pavlović, Kamenović - I. Ilić (84. Vlahović), Petrović, L. Ilić (60. Birmancević) - Adzić (73. Cumić), Joveljić (73. Tedić), Stuparević.

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. Polska 4 10 8-2

2. Rosja 4 8 8-2

3. Bułgaria 4 5 4-1

4. Serbia 4 4 2-3

5. Estonia 4 3 2-14

6. Łotwa 4 2 2-4

UEFA Euro U-21

2019-10-15 18:00 | Stadion: Stadion Miejski Widzewa Łódź | Arbiter: João Pedro Pinheiro Polska U-21 Serbia U-21 1 0 DO PRZERWY 0-0 M. Bogusz 79'

1 0 Polska U-21 Serbia U-21 Ilić Kamenović Pavlović Adžić Ilić Ilić Mašović Nišić Petrović Joveljić Stuparević Grabara Gumny Pestka Sobocinski Walukiewicz Bogusz Dziczek Fila Jóźwiak Klimala Listkowski SKŁADY Polska U-21 Serbia U-21 Kamil Grabara Marko Ilić 45′ 45′ Robert Gumny Dimitrije Kamenović Kamil Pestka Strahinja Pavlović Jan Sobociński 72′ 72′ Luka Adžić Sebastian Walukiewicz 84′ 84′ Ivan Ilić 79′ 79′ 86′ 86′ Mateusz Bogusz 60′ 60′ Luka Ilić Patryk Dziczek Erhan Mašović Karol Fila 60′ 60′ Jovan Nišić Kamil Jóźwiak 87′ 87′ Njegoš Petrović 87′ 87′ 90′ 90′ Patryk Klimala 73′ 73′ Dejan Joveljić 74′ 74′ Marcin Listkowski Filip Stuparević REZERWOWI Marcin Bułka Dušan Marković 86′ 86′ Przemysław Wiśniewski Strahinja Bošnjak Maciej Ambrosiewicz 60′ 60′ Zlatan Šehović Sylwester Lusiusz Ranko Veselinović Jakub Moder 60′ 60′ Veljko Birmančević 74′ 74′ Przemysław Płacheta Željko Gavrić Daniel Scislak 73′ 73′ Slobodan Tedić Bartosz Bida 72′ 72′ Nikola Čumić 90′ 90′ Paweł Tomczyk 84′ 84′ Dušan Vlahović

STATYSTYKI Polska U-21 Serbia U-21 1 0 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 12 15 Strzały na bramkę 7 7 Rzuty rożne 4 7 Faule 12 9 Spalone 8 2