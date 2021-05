We wtorek Polska zagra towarzyski mecz z Rosją. Będzie to pierwszy sprawdzian dla "Biało-Czerwonych" przed mistrzostwami Europy. Drugim i ostatnim będzie spotkanie z Islandią, które odbędzie się ósmego czerwca.

Mecz z Rosją odbędzie się we Wrocławiu. Na stadionie obecny będzie system VAR. Potwierdził to Zbigniew Boniek, na Twitterze, komentując wpis eksperta sędziowskiego Interii Łukasza Rogowskiego, który przyłapał wóz VAR w drodze. Prezes PZPN-u potwierdził, że pojazd udaje się do Wrocławia na jutrzejszy mecz.

To ważna informacja, bo VAR nie jest obecny przy wielu rozgrywkach, także reprezentacyjnych. Brakuje go m.in. w Europie, w eliminacjach do mistrzostw świata 2022.

Reklama

MP