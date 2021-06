Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Polska - Rosja



Polacy dobrze rozpoczęli mecz i objęli prowadzenie w czwartej minucie za sprawą Jakuba Świerczoka, któremu asystował Przemysław Frankowski.



Rosjanie doprowadzili do wyrównania w 21. minucie, gdy Łukasza Fabiańskiego pokonał Wiaczesław Karawajew.





Polska - Rosja. Kibice wbiegli na murawę

Do skandalicznych scen doszło po zakończeniu spotkania. Mimo panującej pandemii koronawirusa na murawie stadionu we Wrocławiu pojawiło się dwóch kibiców, którzy swobodnie podbiegali do piłkarzy. "Wizytę" jednego z nich - który zbierał podpisy na ręce - na murawie można zobaczyć na dołączonym materiale wideo.



Drugiego - przybijającego "piątki" z piłkarzami - uchwycili fotoreporterzy. To obrazki, których chyba nikt sobie nie wyobrażał, zwłaszcza podczas trwającej pandemii, tuż przed zbliżającym się Euro 2020.



TB

Reklama

Zdjęcie Michał Helik przybija "piątkę" z kibicem, który wbiegł na murawę. Obok Jakub Świerczok / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix