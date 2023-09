Polska pod ścianą w eliminacjach ME. "Santos nie jest głównym winowajcą"

Reprezentacja Polski. Może nie być awansów do finałów MŚ i ME

- Nasi najlepsi piłkarze, co wczoraj było dobitnie widać, zestarzeli się, a zawodników młodego pokolenia, którzy byliby w stanie pociągnąć ten wózek, nie ma. Doceńmy, co było, bo szybko kolejnych sukcesów, oczywiście na miarę polskiej piłki, czy awansów na mistrzostwa świata i Europy, nie doczekamy się. Wiele osób wiesza psy na Lewandowskim, a nawet nie zdają sobie sprawy, co się stanie, kiedy go zabraknie - mówił były piłkarz Górnika Zabrze.