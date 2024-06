Polska musi to wykorzystać. Kluczowa przewaga nad Austrią w Euro 2024

Polska ma sporą przewagę nad Austrią

To właśnie czas daje przewagę Polakom. Wszystko przez rozplanowanie meczów w naszej grupie. Spotkanie Austria - Francja odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca, o godzinie 21:00. To oznacza, że grupowi rywale zakończą je około godziny 23:00. Będą mieli o wiele mniej czasu na regenerację.

30 godzin więcej. Probierz musi to wykorzystać

Polacy będą mieli aż 30 godzin więcej na regenerację między spotkaniami. To co najmniej jeden trening więcej z nastawieniem na grę przeciwko kolejnemu rywalowi i możliwość dalszego rozpracowywania przeciwnika w skupieniu się tylko na nim. Austriacy nie będą mieli tego komfortu w poniedziałek i przygotowania do meczu z Polską rozpoczną dopiero we wtorek.