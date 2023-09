Do tego czasu poszczególni piłkarze mają szansę przekonać do siebie selekcjonera. Probierz nie próżnuje i regularnie odwiedza kolejne stadiony. W czwartkowy wieczór Probierz wybrał się do Poznania. Na stadionie przy Bułgarskiej mierzyły się Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Wszystko wskazywało na to, że będzie to mecz bardzo dobry, na miarę hitu ekstraklasy.