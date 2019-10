Na trzy zmiany w porównaniu z ostatnim meczem na Łotwie zdecydował się selekcjoner Jerzy Brzęczek. Przeciwko Macedonii Północnej zagrają Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca i Jacek Góralski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek: Macedonia poczuła krew. Wideo INTERIA.TV

Dwie zmiany w obronie, jedna w pomocy i żadnej w ataku - trener Jerzy Brzęczek mocno zamieszał w wyjściowym składzie Polaków na dzisiejsze spotkanie.

Reklama

Po meczu z Macedonią Północną reprezentacja Polski może zapewnić sobie udział w Euro 2020. Po czwartkowym występie na Łotwie trener nie był jednak do końca zadowolony i dlatego dokonał dziś kilku zmian, które mają nam dać zwycięstwo i awans.Przede wszystkim do roszad doszło na bokach obrony. Macieja Rybusa zastąpił Arkadiusz Reca, a Tomasza Kędziorę Bartosz Bereszyński.

To oznacza, że Bereszyński, który wcześniej u Brzęczka był pewniakiem, wraca nie tylko do podstawowego składu, ale również na swoją ulubioną pozycję - prawą obronę. Do tej pory musiał bowiem łatać dziury na lewej.

Teraz dziur łatać jednak nie trzeba, przynajmniej tak twierdzi trener Brzęczek. Selekcjoner niemal od początku kadencji widzi potencjał w Recy, a teraz obrońca SPAL 2013 zaczął również grać w klubie i zbiera dobre recenzje (wystąpił w trzech ostatnich meczach, a tuż przed zgrupowaniem rozegrał 180 minut w meczach z Juventusem Turyn i Parmą). Brzęczek liczy więc, że potwierdzi to również w kadrze.

To nie koniec zmian. W środku pola Mateusza Klicha zastąpi Jacek Góralski (ostatni raz w kadrze zagrał w czerwcu - zaliczył wówczas kwadrans w spotkaniu przeciwko Izraelowi). To oznacza, że Grzegorz Krychowiak może zostać ustawiony trochę wyżej, podobnie jak w Lokomotiwie Moskwa, gdzie jest bardzo skuteczny w tym sezonie. W rosyjskiej Premier Lidze zdobył już pięć bramek. Raz trafił też w Champions League.

Po raz drugi z rzędu w podstawowej jedenastce znalazł się Sebastian Szymański. Przeciwko słabym Łotyszom pokazał się bardzo dobrze. Zagrał bez kompleksów i zaliczył asystę przy pierwszej bramce Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj selekcjoner daje mu kolejną szansę.

Składy na mecz Polska - Macedonia Północna:

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca – Krychowiak, Góralski, Zieliński – Grosicki, Lewandowski, Szymański.

Macedonia Północna: Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Ristevski - Bejtulai, Nikolov, Spirovski, Alioski - Pandev, Elmas, Nestorovski.

Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania).

Zdjęcie Jerzy Brzęczek podczas treningu przed meczem z Macedonią Północną / Piotr Nowak / PAP

Z Warszawy Piotr Jawor, MP