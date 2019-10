Jeśli Polska pokona na Stadionie Narodowym Macedonię Północną po raz trzeci w historii awansuje do finałów mistrzostwa Europy. Ale dla "Biało-Czerwonych" rywalem nie będzie tylko solidny zespół z Bałkanów, ale także presja i stres związany z szansą, jaką daje dzisiejsze spotkanie.

Bliskość celu, mecz rozgrywany przy 55-tysięcznej widowni, żądnej wygranej i awansu, to są czynniki, które sprawiają, że dziś zwycięstwo dla drużyny Jerzego Brzęczka staje się obowiązkiem. Mało kto wybaczyłby reprezentantom "Biało-Czerwonych" remis. Nawet oni sami. Od początku październikowego zgrupowania powtarzają, że ich "zadaniem było zdobycie sześciu punktów".

Takie stawianie sprawy może czasami pętać nogi, paraliżować, stresować. Jak zareagują Polacy? - Każde spotkanie jest o trzy punkty, ale to daje dodatkowy smaczek, bo zapewnia awans na mistrzostwa Europy. Ta świadomość nie może na nas wpłynąć. Jesteśmy profesjonalistami - tłumaczył Bartosz Bereszyński.

- Zdajemy sobie sprawę, jaka jest stawka spotkania. To, że mamy taką sytuację jest wynikiem naszego wcześniejszego zaangażowania i skutecznej walki o punkty. Teraz trzeba pokazać mobilizację, zaangażowanie i dyscyplinę - mówił trener kadry Jerzy Brzęczek.

Rywale poczuli krew

Sytuacja jest tym bardziej niepewna, że przeciwnik jest nieobliczalny. Z obozu rywali płynie dla Polski wiele sygnałów ostrzegawczych.

W Skopje Polska co prawda pokonała Macedonię Północną 1-0, ale czy do końca zasłużyła na tę wygraną? Mecz był wyrównany. Macedończycy w czwartek pokonali Słowenię 2-1. Strzelili ładne bramki, grali dobrze. Zespół z Bałkanów ma szansę na historyczny awans do mistrzostw Europy.

Macedończycy są wyjątkowo zmobilizowani. - To dla nas bardzo ważny mecz. Dla naszego kraju, dla narodu - powiedział trener Macedonii Północnej Igor Angelovski. Nie boją się też atmosfery na Stadionie Narodowym. - Pełny stadion, taka widownia. Możemy z tego wyciągnąć więcej dla siebie - zapowiada Stefan Ristovski, obrońca Sportingu Lizbona.

- Przeciwnik poczuł krew - przyznał selekcjoner polskiej reprezentacji. - Ta drużyna rozwija się w trakcie eliminacji i ma coraz więcej pewności siebie. Widać też żywiołowość. Najważniejsze dla mnie jak my będziemy realizować zadania, które postawimy przed zawodnikami. Mamy świadomość, że przed nami trudny mecz. Przeciwnik też liczy się w grze o awans - mówił Jerzy Brzęczek.

- Mają dobrych piłkarzy, z których większość gra w Serie A. Mają szansę na awans. Będą robić wszystko, żeby tu wygrać - ostrzega Bartosz Bereszyński.

Gotowi na świętowanie

Polacy są jednak gotowi na to, by celebrować sukces. - Jesteśmy przygotowani. Mamy koszulki i gadżety. Przygotowania rozpoczęliśmy dopiero po meczu z Łotwą. Mamy nadzieję skorzystać z nich w niedzielę, a jak nie do pójdą do magazynu i poczekają na kolejne mecze - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

- Jeżeli awansujemy, będziemy świętować. Po to też jesteśmy razem, w jednym zespole i gramy o swoje cele, żeby celebrować potem takie chwile - mówił, jeszcze przed spotkaniem z Łotwą, obrońca Bartosz Bereszyński.

Mecz z Macedonią Północną, choć w listopadowej turze Polaków czekają dwa spotkania, ma zamknąć te eliminacje. Dać awans na Euro jak zwycięstwo z Belgami w 2007 roku za czasów Leo Beenhakkera, jak wygrana z Irlandią w 2015, gdy trenerem był Adam Nawałka. Trzeba pokonać stres, ale przede wszystkim wymagającą Macedonię Północną.

Olgierd Kwiatkowski

