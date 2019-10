Hiszpański sędzia Mateu Lahoz poprowadzi niedzielne spotkanie Polski z Macedonią Północną. W ostatnim czasie o arbitrze było głośno, gdy pokazał dwie kontrowersyjne czerwone kartki piłkarzom FC Barcelona.

Obsadę sędziowską podał rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski. Sędzią głównym będzie Hiszpan Mateu Lahoz, a na liniach asystować mu będą jego rodacy Cebrian Devis oraz Diaz Perez del Palomar.



Decyzje sędziego Lahoza są w ostatnim czasie gorącym tematem. W rozegranym 6 października meczu Barcelony z Sevillą 42-letni arbiter pokazał dwie czerwone kartki piłkarzom "Dumy Katalonii". Pierwszą za wątpliwy faul przed polem karnym obejrzał Ronald Arajo, a po chwili za obrazę sędziego wyleciał Ousmane Dembele.

"Czerwień" dla Dembele wzbudziła szczególne kontrowersje z dwóch powodów. Po pierwsze, wyeliminuje go z gry w El Clasico przeciwko Realowi Madryt, a po drugie - nie wiadomo było, w jaki sposób piłkarz miałby obrazić arbitra. Nawet trener Barcelony Ernesto Valverde przyznawał, że jest to mało prawdopodobne, bo... Dembele praktycznie nie zna hiszpańskiego. Ostatecznie do protokołu meczowego zostały wpisane słowa "Jesteś bardzo zły", a chyba każdy zdaje sobie sprawę, że w boiskowej rzeczywistości znacznie gorsze sformułowania są w zasadzie na porządku dziennym.

Swego czasu Lahoz zasłynął też kontrowersyjnymi decyzjami podczas spotkań Realu Madryt z Barceloną.

Spotkanie Polski z Macedonią na stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się w niedziele 13 października o godzinie 20.45. Polacy zagrają w jednolitych białych strojach, rywale zaś na czerwono z żółtymi elementami.

