- Sytuacja kadrowa przed meczem z Macedonią Północną, jest taka sama jak przed meczem z Łotwą - powiedział Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej. Oznacza to, że jedynym nieobecnym z powodu kontuzji będzie Krystian Bielik. Wygrana w meczu z Macedonią Północną zapewni Orłom awans na Euro 2020.

O zdrowiu zawodników:



Sytuacja kadrowa przed meczem z Macedonią Północną, jest taka sama jak przed meczem z Łotwą. Krystian nie jest do naszej dyspozycji, pozostali zawodnicy są.



O jutrzejszych wyborach parlamentarnych:



Dla nas najważniejszą kwestią jest wieczorne spotkanie i każdy zdaje sobie z jego wagi sprawę. Wybory to indywidualna sprawa zawodników, jeśli ktoś załatwi formalności może głosować. Ja jutro będę głosował.



O przygotowaniach do meczu:

Nie widzę żadnego zdenerwowania. Sytuacja jest jasna, mamy tego świadomość. To wynik naszego zaangażowania, walki i punktów, jakie zdobyliśmy wcześniej. Wiemy z jakim przeciwnikiem się spotkamy, który poczuł krew i wciąż ma szanse na awans.

O dwóch pozostałych spotkaniach:



My tę właściwą drużynę budujemy od początku. Nie myślimy o tym co będzie za parę tygodni, koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu, bo wiemy jakie trudne zadanie nas czeka.



O Macedonii Północnej:



Widać, że ta drużyna rozwija się w eliminacjach. Jest w niej pewna żywiołowość, która jest trudna do przewidzenia. Najważniejszą dla mnie kwestią jest to, jak my będziemy grać i jak realizować swoje zadania.

O słowach Kamila Glika:

Akurat taka sytuacja nie miała miejsca w szatni w przerwie, Kamil powiedział to dopiero po meczu. To jest ważne w drużynie, by takie rzeczy wewnątrz niej powiedzieć. To świadczy o dojrzałości, ja nie mam z tym problemu. Dla mnie najważniejsza jest reakcja zawodników na boisku. Końcówka pierwszej połowy nie była taka, jak oczekiwaliśmy, więc Kamil zauważył to głośno. Druga połowa była już znacznie lepsza. Dla mnie sprawa jest zamknięta.



O poprzednim meczu z Macedonią Północną:

W dzisiejszej piłce jest bardzo wyrównany poziom. To zwycięstwo było ciężko wywalczone i bardzo ważne dla nas. Macedonia Północna po ostatnim zwycięstwie ze Słowenią urosła. Jutro wyjdzie na boisko z dużą pewnością, ale my także mamy świadomość swojej klasy i siły.



O budowaniu składu:

Zwracamy na wszystkie rzeczy uwagę przed spotkaniem. Duży wpływ w ostatnim czasie mają kontuzje. Budowanie reprezentacji oparte jest na doświadczonych zawodnikach, ale teraz po Młodzieżowych Mistrzostwach Europy wprowadzamy młodych zawodników, by ta kadra miała świeżą krew. Są takie pozycje, gdzie możemy sobie pozwolić na stosowanie pewnych rotacji. Czy zagra Bartosz Bereszyński? Niewykluczone.



O zmianach w składzie i ustawieniu:

Wszystko zależne będzie od dzisiejszego treningu. Ci, którzy występowali w Rydze mieli tylko rozruch. Zobaczymy, jak będą prezentować się dziś na boisku. Wielkich zmian nie przewiduję.



O stałych fragmentach gry:

Jest zawsze coś, co można zrobić lepiej. Po stałych fragmentach zdobyliśmy w tych eliminacjach 6 pkt, zdobywaliśmy z nich trzy z 11 bramek. Zawsze można wykonywać je lepiej, ale mamy mało czasu, by trenować większą ilość wariantów. Wiemy, że jest to ważny element gry, co potwierdzają statystyki.

Początek niedzielnego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.



Zdjęcie Jerzy Brzęczek / Leszek Szymański / PAP

