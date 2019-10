Niedzielny mecz eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną będzie 26. występem piłkarskiej reprezentacji Polski na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Dotychczas na tym obiekcie odniosła ona 15 zwycięstw, ośmiokrotnie zremisowała i doznała dwóch porażek, ale od ostatniej minęło już 67 miesięcy, czyli ponad pięć i pół roku.

Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny Euro 2012 i obecnego "domu reprezentacji" miała miejsce 29 lutego 2012 roku, a zespół prowadzony wówczas przez Franciszka Smudę zremisował z Portugalią 0-0. Remisami 1-1 zakończyły się też dwa występy w mistrzostwach Europy - z Grecją i Rosją.

Kolejne dwie nierozstrzygnięte potyczki to spotkania kwalifikacji mistrzostw świata 2014 - z Anglią i Czarnogórą po 1-1. Więcej bramek kibice obejrzeli w październiku 2014, kiedy "Biało-Czerwoni" zremisowali ze Szkocją 2-2 w eliminacjach Euro 2016. W listopadzie 2017 było towarzyskie 0-0 z Urugwajem, a ostatni remis to wrześniowa potyczka z Austrią (0-0) w trwających kwalifikacjach ME.

Największy sukces, wręcz historyczny, polscy piłkarze odnieśli na PGE Narodowym 11 października 2014, kiedy po raz pierwszy w historii pokonali Niemców. Spotkanie o punkty eliminacji ME zakończyło się ich zwycięstwem 2-0. Wcześniej bądź później na tym obiekcie przegrywały też reprezentacje RPA, San Marino, Gruzji, Gibraltaru, Irlandii, Islandii, Danii, Armenii, Rumunii, Kazachstanu, Czarnogóry, Litwy, Łotwy i Izraela.

Natomiast porażek "Biało-Czerwoni" doznali z Ukrainą 1-3 (el. MŚ 2014) oraz 0-1 w towarzyskim spotkaniu w marcu 2014 ze Szkocją (jedynym poza Czarnogórą zespołem, który gościł na tym stadionie dwukrotnie), od którego minęło już ponad pięć i pół roku. Od tego czasu na reprezentacyjnym obiekcie pozostają niepokonani.

"Królem Narodowego" jest Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium i kapitan drużyny narodowej zdobył aż 25 z 58 bramek strzelonych tu przez Polaków.

Zdjęcie Robert Lewandowski po zdobyciu bramki z Izraelem na PGE Narodowym / AFP

Mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie:

29.02.2012; Polska - Portugalia 0-0

08.06.2012; Polska - Grecja 1-1 ME

bramka: Robert Lewandowski

12.06.2012; Polska - Rosja 1-1 ME

bramka: Jakub Błaszczykowski

12.10.2012; Polska - RPA 1-0

bramka: Marcin Komorowski

17.10.2012; Polska - Anglia 1-1 el. MŚ

bramka: Kamil Glik

22.03.2013; Polska - Ukraina 1-3 el. MŚ

bramka: Łukasz Piszczek

26.05.2013; Polska - San Marino 5-0 el. MŚ

bramki: Robert Lewandowski - dwie, Łukasz Piszczek, Łukasz Teodorczyk, Jakub Kosecki



06.09.2013; Polska - Czarnogóra 1-1 el. MŚ

bramka: Robert Lewandowski

05.03.2014; Polska - Szkocja 0-1

11.10.2014; Polska - Niemcy 2-0 el. ME

bramki: Arkadiusz Milik, Sebastian Mila

14.10.2014; Polska - Szkocja 2-2 el. ME

bramki: Krzysztof Mączyński, Arkadiusz Milik

13.06.2015; Polska - Gruzja 4-0 el. ME

bramki: Robert Lewandowski - trzy, Arkadiusz Milik



07.09.2015; Polska - Gibraltar 8-1 el. ME

bramki: Kamil Grosicki - dwie, Robert Lewandowski - dwie, Arkadiusz Milik - dwie, Jakub Błaszczykowski, Bartosz Kapustka

11.10.2015; Polska - Irlandia 2-1 el. ME

bramki: Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski



14.11.2015; Polska - Islandia 4-2



bramki: Robert Lewandowski - dwie, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka



08.10.2016; Polska - Dania 3-2 el. MŚ

bramki: Robert Lewandowski - trzy



11.10.2016; Polska - Armenia 2-1 el MŚ

bramki: Hrajr Mkojan - samobójcza, Robert Lewandowski



10.06.2017; Polska - Rumunia 3-1



bramki: Robert Lewandowski - trzy



04.09.2017; Polska - Kazachstan 3-0 el. MŚ

bramki: Arkadiusz Milik, Kamil Glik, Robert Lewandowski



08.10.2017; Polska - Czarnogóra 4-2 el. MŚ

bramki: Krzysztof Mączyński, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski



10.11.2017; Polska - Urugwaj 0-0



12.06.2018; Polska - Litwa 4-0



bramki: Robert Lewandowski - dwie, Jakub Błaszczykowski, Dawid Kownacki



24.03.2019; Polska - Łotwa 2-0 el. ME

bramki: Robert Lewandowski, Kamil Glik



10.06.2019; Polska - Izrael 4-0 el. ME

bramki: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior



09.09.2019; Polska - Austria 0-0 el. ME

bilans: 25 meczów; 15 zwycięstw Polski, 8 remisów, 2 porażki; bramki: 58-20.

zdobywcy bramek:

25 - Robert Lewandowski

6 - Arkadiusz Milik

5 - Kamil Grosicki

3 - Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik

2 - Łukasz Piszczek, Bartosz Kapustka, Krzysztof Mączyński

1 - Damian Kądzior, Marcin Komorowski, Jakub Kosecki, Dawid Kownacki, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Mila, Krzysztof Piątek, Łukasz Teodorczyk



samobójcze - Hrajr Mkojan (Armenia) i Filip Stojković (Czarnogóra)