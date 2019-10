Polska - Macedonia Północna 2-0. Zieliński: Idziemy do przodu

- Po meczu w szatni było wesoło: przyśpiewki, radość, "Grosik" jak zawsze włączał jakieś piosenki - zdradził po wygranej z Macedonią Piotr Zieliński, pomocnik reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Zieliński po wygranej z Macedonią Północną 2-0. Wideo INTERIA.TV

El. Euro 2020 - sprawdź sytuacje w "polskiej" grupie



Reklama

- Na pewno były jakieś mankamenty w naszej grze, ale idziemy do przodu, bo mamy jakość i potencjał, żeby grać dobrze - mówił na gorąco po spotkaniu Piotr Zieliński.

Pomocnik Napoli cieszył się, że awans na Euro 2020 Polacy świętowali przed własną publicznością.



- Poza meczem z Austriakami dobrze się nam tutaj grało i z przyjemnością zawsze wracamy do Warszawy, bo występy tutaj to coś wyjątkowego. Trzeba docenić naszą publiczność. Każdy kto przyjeżdża, jest pod wrażeniem - przyznaje Zieliński.



Na murawie wielkiej euforii nie było, ale w szatni zawodnicy ponoć świętowali.



- Było wesoło: przyśpiewki, radość, "Grosik" jak zawsze włączał jakieś piosenki - przyznaje Zieliński.



To jeszcze nie koniec eliminacji, bo Polaków czeka jeszcze wyjazdowe spotkanie z Izraelem oraz u siebie ze Słowenią.



- Musimy zrobić jeszcze dwa kroki, by zakończyć eliminacje na pierwszym miejscu. Czekają nas dwa trudne mecze - uważa Zieliński.



Z Warszawy PJ