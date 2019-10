To był mecz rezerwowych, bo bramki strzelili Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik, ale najlepiej zaprezentował się Robert Lewandowski. Nieźle wypadł też Grzegorz Krychowiak.

Wojciech Szczęsny - 3+

Miał nieco więcej pracy niż w Rydze, ale nie było to wymagający mecz dla bramkarza reprezentacji Polski.. W pierwszej połowie dwie udane interwencje. Szczególną czujność zachował przy nieprzyjemnym strzale Alioskiego w 37. minucie. Po przerwie musiał bronić po strzale z rzutu wolnego Macedończyków.

Bartosz Bereszyński - 4

- Jestem prawym obrońcą i na tej pozycji chciałbym grać - mówił kilka dni temu. Z Łotwą nie zagrał w ogóle, z Macedonią Pólnocną wrócił na swoją ulubioną pozycję. W tej roli czul się bardzo dobrze. Odważnie wychodził do akcji ofensywnych. Szczególne pochwały należą mu się za podanie do Lewandowskiego z 30 minuty. Po przerwie popełnił trochę błędów, przegrywał pojedynki z Alioskim, ale występ na plus.

Kamil Glik - 4

Nie był zmuszony do ciężkiej pracy, a większość akcji likwidował jeszcze przed polem karnym. Trochę gorzej zaprezentował się - jak i cała defensywa - w pierwszych 20 minutach drugiej połowy. Przez cały mecz widać było, że zapewnia tej formacji niezbędny spokój.

Jan Bednarek - 4

Trochę w cieniu Glika, ale wykonał swoje zadania bez zarzutu. Dominował fizycznie nad Macedończykami, nie przegrywał z nimi pojedynków, choć pozwolił na oddanie strzału przewrotką.

Arkadiusz Reca - 3

Wrócił do gry w reprezentacji. Bardzo się starał. Nie zrobił większych błędów, miał wiele przechwytów. Dobrą grą odpowiedział na krytykę, że powołania otrzymywał na wyrost.

Sebastian Szymański - 3+

Był bliski strzelenia gola na początku drugiej połowy. Po jego strzale piłka trafiła w słupek. Uczestniczył też w najgroźniejszej akcji w pierwszej części meczu, w której Piotr Zieliński oddał strzał w poprzeczkę. Grał odważnie jak na piłkarza wchodzącego do kadry, ale też niefrasobliwie. Za dwa niepotrzebne faule zarobił w minutę żółtą kartkę.



Jacek Góralski - 3+

Bardzo przyzwoity występ. Pracował za dwóch w środku pomocy i to dzięki niemu Macedończycy długo nie mogli wejść do sytuacji strzeleckich. Dobry wybór Brzęczka.

Grzegorz Krychowiak - 4+

Tym razem miał więcej zadań ofensywnych, czyli zagrał tak jak w klubie - Lokomotiwie Moskwa. Czarną robotę wykonywał za niego Góralski. Sprawdził się w tej roli. Uczestniczył w obu akcjach bramkowych. Piękne podanie do Lewandowskiego przy pierwszym golu - palce lizać. W pierwszej połowie to on stworzył pierwszą okazję. Piłka po jego strzale minimalnie minęła bramkę. Później to jego prostopadłe podanie rozpoczęło akcję, po której Zieliński uderzył piłką w poprzeczkę.

Zdjęcie Przemysław Frankowski / Leszek Szymański / PAP

Piotr Zieliński - 2+

Po jego strzale Polacy mieli najlepszą okazję do strzelania gola w pierwszej połowie. Ale przez większość meczu nie wykorzystywał swojego potencjału, nie po raz pierwszy w meczach reprezentacji.

Kamil Grosicki - 2+

Uaktywnił się w drugiej połowie, w pierwszej praktycznie niewidoczny.

Robert Lewandowski - 5

Bardzo się go bali Macedończycy, faulowali raz za razem, dobrze, że przetrwał tę wojnę. Świetny strzał z woleja w pierwszej połowie, w drugiej doskonała akcja po której padł pierwszy gol, asystował też przy bramce Arkadiusza Milika. Niezastąpiony.

Przemysław Frankowski - 4

Gol tuż po wejściu na boisko. To się nazywa odpowiedni timing. Znalazł się tam, gdzie powinien.

Arkadiusz Milik - 4-

Dał bardzo dobrą zmianę. Najpierw groźny strzał głową, potem piękny gol. Może ten mecz pomoże mu wrócić do formy w klubie.

W skali 0-6 oceniał na PGE Narodowym Olgierd Kwiatkowski