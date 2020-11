Maciej Stolarczyk dokonał swojego pierwszego wyboru wyjściowego składu w roli selekcjonera reprezentacji do lat 21. O godzinie 17.30 Polacy rozpoczną ostatni mecz eliminacji MME z Łotwą.

Polacy wciąż mają szanse na awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, ale są one niemal wyłącznie teoretycznie. "Biało-Czerwoni" musieliby wygrać spotkanie z Łotwą i liczyć na bardzo korzystne wyniki w innych spotkaniach.



Dla Macieja Stolarczyka będzie to debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Były trener Wisły Kraków zastąpił w tej roli Czesława Michniewicza.



W wyjściowym składzie jest aż trzech piłkarzy Lecha Poznań - Tymoteusz Puchacz, Filip Marchwiński oraz Michał Skóraś. Od pierwszej minuty gra także Robert Gumny, sprzedany niedawno z Lecha do Augsburga.



Kapitanem reprezentacji Polski będzie Patryk Dziczek.





Skład reprezentacji Polski U-21:

Radosław Majecki - Robert Gumny, Kamil Piątkowski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz - Mateusz Bogusz, Patryk Dziczek - Sebastian Kowalczyk, Filip Marchwiński, Michał Skóraś - Bartosz Białek.







Zdjęcie Robert Gumny w meczu młodzieżowej reprezentacji Polski /Mateusz Słodkowski /Newspix

WG