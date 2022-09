Polska kadra musiała zmienić plany! Wszystkiemu winna... murawa na Narodowym

Reprezentacja Polski wchodzi w kluczowy okres przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze. Swoistym przetarciem przed tym prestiżowym turniejem są inne rozgrywki - a konkretnie Liga Narodów UEFA, w ramach której "Biało-Czerwoni" niebawem zagrają kolejne mecze.

Nasi kadrowicze są już na zgrupowaniu w stolicy kraju - i mieli bardzo konkretne plany co do swojego harmonogramu we wtorek, który obejmował dwa treningi - na stadionie Legii oraz PGE Narodowym. W tym drugim przypadku do zajęć jednak nie doszło i selekcjoner Czesław Michniewicz musiał doprowadzić do pewnych zmian w grafiku.

Reprezentacja Polski nie została wpuszczona na PGE Narodowy. Wszystko przez murawę

Jak informuje dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Robert Błoński, murawa na Narodowym - pomimo tego, że dach nad stadionem był zamknięty - nie nadawała się do treningu i dopiero w środę, na dzień przed spotkaniem z Holandią, nasi futboliści zostaną na nią wpuszczeni. To o tyle istotne, że Michniewicz planował przeprowadzić na obiekcie przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego przygotowanie taktyczne dotyczące docelowej formacji 3-4-3.

Co więc nasze "Orły" robiły 20 września? Oprócz jedynego treningu przy Łazienkowskiej 3 Polacy wzięli również udział w specjalnej odprawie wideo, a dodatkowo dokończono sesję zdjęciową w nowych kompletach strojów. Jak na razie - na szczęście - wszyscy powołani zawodnicy cieszą się bardzo dobrym zdrowiem i spokojnie szlifują formę przed starciem z "Oranje".

Liga Narodów UEFA. Mecz z Holandią już w czwartek

Mecz z Holandią rozpocznie się dokładnie o godz. 20.45 22 września. Trzy dni później w Cardiff, o tej samej porze, podopieczni Czesława Michniewicza zagrają z ekipą Walii. Piłkarskie mistrzostwa świata 2022 rozpoczną się dla Polski 22 listopada - wtedy to Lewandowskiego i spółkę czeka starcie z Meksykiem.

