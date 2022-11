Polska kadra eskortowana F16. Bortniczuk tłumaczy szczegóły operacji

- Organizacyjnie wydaje się wszystko w porządku. Nie mówię tutaj tylko o naszej kadrze, ale ogółem o przygotowaniu gospodarzy do turnieju - przyznał polski minister sportu.

Minister Bortniczuk, podobnie jak reprezentacja Polski, przebywa obecnie w Katarze. Do Dohy dotarł samolotem razem z reprezentacją Polski. Na miejscu został zapytany o eskortę F16, która towarzyszyła samolocie kadry.

- W naszym samolocie było duże poruszenie, bo nie wszyscy wiedzieli, że taka eskorta będzie miała miejsce. Myślę, że dla piłkarzy to też bardzo fajny sygnał, że lecą rządowym samolotem, a eskortują ich wojskowe F16 - powiedział Bortniczuk.

- Uprzedzając ewentualne ataki - te samoloty i tak muszą swoje godziny wylatać. Czy latają w kółko po polskim niebie, czy chwilę wokół rządowego samolotu - to już żadnych dodatkowych kosztów nie generuje - tłumaczył minister.

Kamil Bortniczuk: Jestem tutaj na zaproszenie katarskiego ministra sportu

- Tego niestety nie widziałem, bowiem przebywam tutaj na zaproszenie katarskiego ministra sportu. Mieszkam w innym hotelu, niż kadra. Do kadry tylko czasami dojeżdżam, przeplatając to innymi obowiązkami. Widziałem tylko nagrania, wyglądało to naprawdę imponująco - opowiadał Bortniczuk.