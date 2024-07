Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy do Niemiec jechała bez większych nadziei wynikowych. Trudno się było temu doprawdy dziwić, bo gdy popatrzymy na ostatnie kilka miesięcy w wykonaniu Biało-Czerwonych, to były one wręcz fatalne. Jedynym pozytywem w tym smutnym dla kibiców czasie, był fakt, że udało się awansować na turniej u naszych zachodnich sąsiadów. Potrzebne były do tego aż spotkania barażowe, ale liczył się efekt końcowy, a ten był dobry.

